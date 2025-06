Calciomercato Lazio | Fabbian, l'Inter deve decidere: il tempo sta per scadere

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi messi nel mirino da parte della Lazio c'è anche quello di Giovanni Fabbian, centrocampista che già a gennaio era finito nella lista dei biancocelesti e che gode del benestare anche di Maurizio Sarri. Attualmente in forza al Bologna, il futuro del classe 2003 potrebbe però essere a Milano, sponda Inter, squadra nella quale è cresciuto, prima di trasferirsi in rossoblù nel 2023 in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Valida per i due anni successivi al trasferimento al Dall'Ara, l'occasione dei nerazzurri per controriscattarlo sta per terminare. Come riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, l'Inter dovrà decidere entro i prossimi quattro giorni se versare nelle casse del Bologna i 12 milioni di euro pre-accordati o se, invece, vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di riportarlo ad Appiano Gentile. Una situazione alla quale la Lazio guarda con particolare interesse da spettatrice esterna.

