Lazio, Oddi incredulo: "Come possiamo non fare acquisti? Sarri non è tornato per..."

Ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore Giancarlo Oddi si è espresso sul momento che sta vivendo la Lazio. Sul mercato, infatti, la società biancoceleste è bloccata a causa dell'indice di liquidità e non può fare acquisti. In più ha parlato anche della situazione contrattuale di Romagnoli, che non si è ancora risolta. Di seguito le sue parole.

“Sarri non è tornato alla Lazio per farsi una passeggiata. L’obiettivo deve essere quello di fare meglio della scorsa stagione e da questo punto di vista non capisco come la Lazio possa non fare acquisti, almeno sulla carta, importanti. Mi ha fatto piacere il rinnovo di Pedro, ma solo questo non può bastare. Stesso discorso vale per Vecino. Anche lui ha la sua età. Non l’ho ancora capito questo mercato, voglio vedere cosa accadrà".

"Situazione Romagnoli? Se ha preso degli accordi in passato con il club, la situazione va risolta. Se c’è stata una promessa un accordo si deve trovare. Lo ritengo il giocatore guida della difesa, questo lo sa fare benissimo. E’ un giocatore importante, poi nello specifico non so cosa chiede in termini di ingaggio. Sono per la sua permanenza, è il capitano della difesa”.

