Serie A, ecco la classifica finale secondo Opta: la posizione della Lazio
Manca una settimana all'inizio della Serie A. Alcune squadre sono impegnate nelle sfide di Coppa Italia, come il Como; altre devono giocare la loro ultima amichevole precampionato, come la Lazio. Gli uomini di Sarri vogliono sovvertire i pronostici, essere la mina vagante silenziosa in un campionato in cui tutte si rinforzano. La Lazio non può fare mercato, dovrà fare gruppo, lo stesso della scorsa stagione.
L'anno scorso con Baroni i biancocelesti sono arrivati settimi, così come l'anno prima. In quale posizione finirà invece la prossima stagione la Lazio? Il gioco dei pronostici è partito, ma Opta ha realizzato una previsione sulla classifica finale. Ecco di seguito la Top 10:
1 INTER
2 NAPOLI
3 ATALANTA
4 ROMA
5 JUVENTUS
6 MILAN
7 LAZIO
8 BOLOGNA
9 FIORENTINA
10 TORINO
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.