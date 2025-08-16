Lazio, ultimo test amichevole prima del Como: il post della società - FOTO
Ultimo test amichevole prima di darsi appuntamento a domenica 24 agosto, quando la Lazio farà il suo esordio stagionale contro il Como. Questa sera, alle ore 20.00, la squadra di mister Sarri scenderà in campo contro l'Atromitos al Manlio Scopigno di Rieti. Un appuntamento che la società ha ricordato sui social con il consueto post 'Matchday'.
️ 𝐈𝐓’𝐒 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 #LazioAtromitos#AvantiLazio pic.twitter.com/xpDtLt15Vx— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 16, 2025