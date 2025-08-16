Lazio, ultimo test amichevole prima del Como: il post della società - FOTO

WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA SPAGNA SONO SICURI: "IL PSG PUNTA MARIO GILA" CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri è tornato sulla panchina della Lazio e il suo diktat è chiaro: vuole ripartire dai big per continuare il percorso interrotto quattordici mesi fa. In caso di offerte irrinunciabili però Lotito e Fabiani dovranno prendere in... CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri è tornato sulla panchina della Lazio e il suo diktat è chiaro: vuole ripartire dai big per continuare il percorso interrotto quattordici mesi fa. In caso di offerte irrinunciabili però Lotito e Fabiani dovranno prendere in... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | QUANTE RICHIESTE PER MUNOZ: IN SPAGNA VOGLIONO 'L'ALTRO FERMÌN' CALCIOMERCATO LAZIO - Cristo Munoz è richiestissimo in Spagna e non solo. È questa la notizia che rimbalza dalla Spagna e che viene riportata da As: il trequartista classe 2005, dopo aver trascorso molti anni nella Masia con Gavi e Fermìn... CALCIOMERCATO LAZIO - Cristo Munoz è richiestissimo in Spagna e non solo. È questa la notizia che rimbalza dalla Spagna e che viene riportata da As: il trequartista classe 2005, dopo aver trascorso molti anni nella Masia con Gavi e Fermìn...