Coppa Italia al via: ecco come si sono comportate le squadre di Serie A
Ferragosto ha portato con sé anche i primi risultati di Coppa Italia, che hanno visto trionfare Sassuolo, Empoli, Genoa e Lecce. I neroverdi hanno eliminato il Catanzaro per 1-0 grazie al gol di Doig e sfideranno la vincente tra Como e Sudtirol, che si affronteranno alle 18.30 di oggi 16 agosto. L'Empoli ha passato il turno contro la Reggiana ai rigori dopo i tempi regolamentari (1-1), il Genoa non ha avuto particolari problemi contro il Vicenza (3-0), mentre il Lecce ha sconfitto 2-0 la Juve Stabia nonostante l'espulsione di Banda.
Con il passaggio del Lecce ai sedicesimi, si riducono a tre le possibili avversarie della Lazio, che entrerà in gioco direttamente agli ottavi: Lecce, appunto, Milan e Bari, le quali si sfideranno domani 17 agosto.