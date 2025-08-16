Masters 1000 Cincinnati, Paolini in semifinale: battuta Gauff in tre set
16.08.2025 09:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Grande vittoria per Jasmine Paolini al Masters 1000 di Cincinnati. L'italiana ha battuto in tre set (2-6, 6-4, 6-3) Coco Gauff, autrice addirittura di 16 doppi falli... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > PAOLINI GAUFF <
