PRIMAVERA | Lazio, Bordoni verso il Genoa: "Stiamo bene e siamo preparati"

Ci siamo, si avvicina l'esordio della Lazio Primavera in campionato contro il Genoa. Prima del fischio d'inizio, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il centrale Tommaso Bordoni. Queste le sue parole: "Arriviamo preparati. È dall'8 luglio che svolgiamo allenamenti e doppie sedute. Siamo andati in ritiro una settimana e ci alleniamo tutti i giorni in orari caldi. Affrontare il Genoa sarà impegnativo, farà molto caldo ma siamo preparati. La squadra sta bene ed è motivata, abbiamo in testa un solo obiettivo. Essere italiani è un valore aggiunto, parliamo tutti la stessa lingua".

"Sono sei/sette anni che giochiamo tutti insieme. Ci conosciamo e conosciamo i nostri punti di forza e di debolezza. Capitano? Mi responsabilizza, è un sogno indossare la fascia della squadra che tifo. È il tredicesimo anno che sono qui. Ho molte responsabilità verso la squadra, verso il gruppo e verso lo staff. Sono pronto".

