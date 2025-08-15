Lazio, a Rieti senza il tifo organizzato: la protesta della Curva Nord
RASSEGNA STAMPA - Venduti circa 3.500 biglietti (a ieri) su una capienza di 7.500 posti. L'ultima amichevole della Lazio prima dell'inizio del campionato non sarà certo una serata di festa. Nonostante la vicinanza a Roma, la parte più calda del popolo biancoceleste non seguirà la squadra a Rieti per la sfida contro i greci dell'Atromitos.
Come anticipato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la partita - organizzata in collaborazione con il Comune di Rieti - verrà disertata dalla tifoseria organizzata della Lazio, in aperta contestazione nei confronti di Lotito. È la risposta della Curva Nord alle decisioni della società in questa estate tormentata: niente ritiro di Auronzo e niente apertura dei cancelli a Formello. I 28 mila abbonati, sottolinea il quotidiano sportivo, avrebbero meritato "almeno un abbraccio al Comandante".
