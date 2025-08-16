Serie A, otto giorni e si parte: quali previsioni per la prossima stagione?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato di Serie A riparte tra otto giorni, con una pausa sempre più breve tra una stagione e l’altra. Sono tanti i dubbi a pochi giorni dall'inizio: chi potrà vincere lo Scudetto? Chi andrà in Europa e in quale competizione? E chi si salverà? Di seguito le previsioni del Corriere dello Sport.

SCUDETTO - Il Napoli campione d’Italia parte favorito: Conte ha già un anno di lavoro alle spalle, la rosa è stata rinforzata (De Bruyne, Lang, Lucca, Beukema) e il gioco appare più solido. L’Inter resta la rivale principale, ma il nuovo tecnico Chivu deve gestire la fatica del Mondiale per club e manca ancora un rinforzo di livello (Lookman). Dietro, Juventus e Milan restano outsider grazie a mercato e tradizione, seppur con priorità europee.

EUROPA - Oltre a Napoli, Inter, Milan, Juve e Roma, ci sono anche Atalanta, Fiorentina, Lazio e Bologna. Il Como, in crescita con Fabregas e una società solida, potrebbe puntare alla Conference come il Torino. La Fiorentina si è rafforzata (Dzeko, Gudmundsson, Gosens, Fagioli, Kean), la Lazio punta sulla continuità e il Bologna sogna con Immobile, convinti che possa tornare ad essere tra i più prolifici della Serie A nonostante l'età e l'anno all'estero. L’Atalanta di Juric, al momento, appare in difficoltà.

SALVEZZA - A rischio soprattutto le neopromosse (Pisa, Sassuolo, Cremonese), ma potrebbe rischiare anche l’Udinese, indebolita dopo le cessioni di Lucca, Thauvin e Bijol. Verona, Parma e Cagliari devono ricostruire dopo partenze pesanti; il Lecce cerca gol e attende la cessione di Krstovic, puntando sul giovane Camarda. Al contrario, il Genoa sembra sempre più solido con Vieira.