Lazio, troppi cartellini: Rovella comanda la classifica. Con Sarri però...
La prossima stagione è alle porte e c'è un pericoloso trend da provare ad invertire subito: le ammonizioni. La Lazio, infatti, si conferma tra le squadre più sanzionate della Serie A, un primato preoccupante che si ripete da diverse stagioni. Negli ultimi cinque campionati, i biancocelesti sono stati i più ammoniti in tre occasioni: 97 cartellini gialli nel 2020-21 con Inzaghi, 95 nel 2023-24 e 86 lo scorso anno con Baroni. Numeri che fotografano una tendenza ormai radicata.
A complicare il quadro c’è anche il centrocampo attuale, più fisico rispetto al passato: l'esempio lampante è Rovella, che con 13 cartellini gialli è stato infatti il giocatore più ammonito della scorsa Serie A, spesso punito per interventi impulsivi e dettati dalla troppa foga. Ma i falli non sono l’unica causa. Tante sanzioni nascono da proteste e atteggiamenti polemici, alimentati dalla sensazione di essere penalizzati dai fischi arbitrali.
Con Sarri si deve migliorare anche in questo, considerando che le prime due stagioni con il tecnico toscano in panchina hanno registrato dei notevoli cali in quanto a numero di ammonizioni: 79 nel 2021/22 e 85 nel 2022/23.