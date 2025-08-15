Roma, auto investe un piccolo bambino in bicicletta: è grave
Terribile episodio avvenuto alle ore 21 di ieri sera in via di Tor Pignattara, all’incrocio con via dell’Acquedotto Alessandrino, al Casilino. Secondo quanto riportato da... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > BAMBINO INVESTITO AUTO <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.