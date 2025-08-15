Lazio, preparate i popcorn: ecco i gol più belli di Milinkovic in Arabia - VIDEO
15.08.2025 20:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Avete nostalgia di Sergej Milinkovic-Savic? È tutto normale e i social sicuramente non aiutano il tifoso della Lazio che è rimasto legato al Sergente. Negli scorsi giorni, ad esempio, la piattaforma Como TV - che in modo del tutto innovativo trasmetterà campionati europei, arabi e coppe nazionali gratuitamente sul proprio portale - ha pubblicato un reel con i più bei gol di Milinkovic con la maglia dell'Al Hilal. Un mix di bellezza e nostalgia da godersi con i popcorn in mano.
SCORRI IN FONDO PER IL VIDEO