Lazio, tanti auguri a mister Petkovic! Eroe del 26 maggio - FOTO
La Lazio sui propri profili social ha augurato buon compleanno a uno dei principali artefici della vittoria della Coppa Italia del 26 maggio contro la Roma. Il 15 agosto di 62 anni fa, infatti, nasceva a Sarajevo Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio dal 2012 al 2014 e oggi commissario tecnico dell'Algeria. La società ha pubblicato tra le storie Instagram uno scatto della sua esultanza al gol di Lulic, scrivendo: "Tanti auguri mister Petkovic".
