Hancko pazzo di Simeone: "Che presenza!". Poi ricorda la Lazio...

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le caratteristiche che maggiormente apprezzano i giocatori allenati da Simeone ci sono sicuramente il carisma e la chiarezza. Caratteristiche che il 'Cholo' ha sviluppato nell'arco della sua carriera, quando con le maglie anche di Lazio e Inter si è plasmato come persona e come uomo. A celebrarlo sotto questo punto di vista, ricordando anche il suo passato da calciatore, è stato il nuovo difensore dell'Atletico Madrid, David Hancko:

"Dopo l’allenamento, si è seduto su una palla e mi ha parlato per 10 o 15 minuti. Apprezzo molto cose del genere. Come Slot prima di lui, Simeone ha una presenza enorme: quando entra in sala, i giocatori si siedono dritti e prestano attenzione. Questo si irradia da loro, e penso che sia parte del motivo per cui hanno così tanto successo. Il nostro allenatore ha giocato per la Lazio e l’Inter, quindi parla molto bene l’italiano. Se vuole dirmi qualcosa in allenamento, me lo urla in italiano, e quando parliamo, usiamo l’italiano. Alcune parole sono simili allo spagnolo, e la lingua del calcio è la stessa, quindi se gesticola e dice qualche frase, mi bastano poche parole per capirlo. Sono cose a cui dovrò abituarmi, come cosa vuole esattamente che io faccia durante il pressing. Finora ci siamo allenati su tutto, e l’allenatore e gli altri sono disposti a spiegarmi le cose. Credo di essermi adattato rapidamente e, sia nelle amichevoli che in allenamento, ho preso buone decisioni. Quando qualcosa va storto, l’allenatore mi dice cosa si aspettava, io spiego il mio punto di vista e si apre una discussione aperta. Ci vuole solo tempo per sperimentare abbastanza situazioni perché tutto diventi automatico, così sarò nel posto giusto più velocemente".

