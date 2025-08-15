Lazio | L'Atromitos prima del campionato: per dieci c'è in palio il Como

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio affronta a Rieti l'Atromitos nell'ultima amichevole precampionato. Sarà la prova generale della prima giornata, in programma a Como esattamente una settimana dopo. Per arrivare nel modo migliore alla sfida del Sinigaglia, Maurizio Sarri attende la conferma dei buoni segnali arrivati tra Turchia e Inghilterra e magari qualche passo in avanti nella costruzione del gioco. Ciò che è certo, guardando lo storico in biancoceleste del tecnico toscano, è che a Rieti ci saranno in palio dieci maglie per Como - Lazio.

CONFERMA PER 10/11 - Nelle tre precedenti estati con Sarri alla guida della Lazio, nell'ultima amichevole estiva il tecnico ha scelto dieci undicesimi della formazione che poi ha iniziato la prima giornata di campionato. La costante, rappresentata da un solo cambio tra gli schieramenti a confronto, ha avuto però ogni volta delle ragioni diverse. Nel 2021 fu decisivo il calciomercato, con Sarri che schierò Pedro tre giorni dopo il suo arrivo dalla Roma. Nel 2022 la scelta dipese da una normale alternanza tra due giocatori considerati titolari dal tecnico, mentre nel 2023 dal ritardo di condizione di Casale e dalle caratteristiche dell'attacco del Lecce, avversario nell'esordio in Serie A.

LE VARIAZIONI - Nello specifico, nel 2021 Sarri schierò Raul Moro esterno sinistro nel tridente dell'amichevole contro il Sassuolo a Frosinone, per poi scegliere, come detto, Pedro una settimana dopo a Empoli nella prima partita ufficiale di Mau sulla panchina della Lazio. L'anno successivo Pedro invece subì l'unica variazione tra amichevole e prima giornata: a Valladolid lo spagnolo venne sganciato dal 1', mentre contro il Bologna fu Zaccagni a completare l'attacco con Felipe Anderson e Immobile. Nel 2023, nel memorial Vincenzo D'Amico a Latina, Sarri optò per Casale - Romagnoli come coppia centrale di difesa dell'ultima sfida della preseason, salvo poi preferire Patric a Casale per la prima giornata a Lecce, più in condizione e più adatto a fronteggiare Strefezza, centravanti improvvisato dei salentini. A Rieti ci sono in palio dieci maglie da titolare per Como: del resto non c'è due senza tre e il quarto vien da sé.

