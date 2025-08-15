Como, i convocati di Fabregas per il Sudtirol: la decisione su Morata
Il Como non inizierà la sua stagione contro la Lazio il 24 agosto, ma già da domani la squadra di Fabregas sarà impegnata per i trentaduesimi di Coppa Italia, dove si giocherà il passaggio del turno contro il Sudtirol. In vista della sfida, il tecnico spagnolo ha diramato la lista dei convocati e tra questi spuntano anche Morata e Ramon, due nuovi innesti di un super mercato estivo.
Portieri: Butez, Menke, Vigorito;
Difensori: Kempf, Goldaniga, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Van der Brempt;
Centrocampisti: Caqueret, Roberto, Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha;
Attaccanti: Morata, Gabrielloni, Douvikas, Rodriguez, Diao, Addai, Cutrone;
