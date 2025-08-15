Calciomercato | Roma, saltata la trattativa con l'Inter per Manu Koné: le ultime
Dietrofront sull'affare Manu Koné. Il francese resta alla Roma, sembra ormai saltata definitivamente la trattativa con l'Inter. Nella giornata di ieri i nerazzurri avevano virato fortemente sul centrocampista, cambiando la loro strategia e abbandonando la pista Lookman. Adesso però, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società avrebbe deciso di tenere Koné: "Non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l'Inter", ha scritto il giornalista su X.
