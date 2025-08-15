Lazio | Sarri delinea le gerarchie: i minutaggi nel precampionato
Prima dell'esordio contro il Como al Sinigaglia, Sarri ha avuto modo di testare a lungo il suo gruppo. Cinque amichevoli giocate, con la sesta in programma sabato a Rieti contro l'Atromitos. Tra infortuni ed esperimenti, sembra che il tecnico abbia già stabilito delle gerarchie: mentre rimane il ballottaggio in porta, sembra che già si sappiano i due perni del centrocampo, con Dele-Bashiru (256') e Guendouzi (313') che occupano rispettivamente il terzo e il primo posto nella classifica dei minutaggi precampionato.
Al secondo posto in questa speciale classifica troviamo Matteo Cancellieri (303'), la vera e propria rivelazione del ritiro. Bisognerà vedere se manterrà il posto anche dopo il rientro di Gustav Isaksen. Ecco di seguito la lista completa dei minutaggi in questo precampionato in attesa del match contro la squadra greca:
Portieri
Renzetti 20'
Furlanetto 24'
Mandas 170'
Provedel 243'
Difensori
Gigot 31'
Gila 247'
Hysaj 195'
Lazzari 211'
Marusic 256'
Patric 0
Pellegrini 161'
Provstgaard 204'
Romagnoli 246'
Tavares 247'
Ruggeri 20'
Centrocampisti
Basic 83'
Belahyane 127'
Cataldi 219'
Dele‑Bashiru 256'
Guendouzi 313'
Rovella 239'
Vecino 204'
Pinelli 0
Attaccanti
Cancellieri 303'
Castellanos 244'
Dia 183'
Isaksen 0
Noslin 141'
Pedro 212'
Zaccagni 224'
Sana Fernandes 0
