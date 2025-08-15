Rieti, rinviata la Giornata Ecologica per Lazio - Atromitos: il comunicato
15.08.2025 20:45 di Andrea Castellano
Fonte: ASM Rieti
"L’ASM di Rieti informa che, a causa della concomitanza con l’amichevole tra S.S. Lazio e Atromitos FC, prestigioso club della Super League B, in programma presso lo Stadio “Centro d’Italia - Manlio Scopigno” di Rieti nella giornata di Venerdì 16 agosto 2025, l’appuntamento previsto con la Giornata Ecologica nel piazzale antistante l’impianto sportivo è rinviato a data da destinarsi.
La decisione è stata presa al fine di garantire le condizioni logistiche e di sicurezza per entrambi gli eventi, considerata l’alta affluenza attesa in occasione della partita.
La nuova data verrà comunicata attraverso i consueti canali informativi dell’ASM e del Comune di Rieti".