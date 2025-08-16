Calciomercato Lazio | Insigne mette in standby due offerte: aspetta Sarri
La Lazio ha il mercato bloccato e non può operare in entrata in estate, ormai è cosa nota, ma ciò non vieta di pensare ad operazioni future, magari da poter attuare nel mercato di gennaio. Una di queste riguarda Lorenzo Insigne, svincolatosi dal Toronto e voglioso di tornare ad essere competitivo in Italia.
Come spiega Alfredo Pedullà, la priorità del calciatore è quella di vestire la maglia biancoceleste in modo da riunirsi con Sarri, suo tecnico ai tempi del Napoli. Insigne è ben consapevole della situazione della Lazio e sa dunque di non poter raggiungere Formello in questo periodo, ma nonostante ciò, racconta l'esperto di calciomercato, ha messo in stand by altre offerte: vuole vestire biancoceleste, non importa quanto ci vorrà.
Lorenzo #Insigne ha preso tempo rispetto a un paio di proposte: vuole aspettare ancora l’evolversi della situazione in casa #Lazio https://t.co/wLZqO12jvz— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 15, 2025