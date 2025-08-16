Chiesa, primo gol in Premier con dedica speciale a Diogo Jota: "Da lassù mi ha aiutato..."
Una serata magica quella vissuta da Federico Chiesa che, nella sfida tra Liverpool e Bournemouth, con la sua rete, ha regalato il successo ai Reds siglando anche il suo primo gol in Premier League...
