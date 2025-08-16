Lazio, verso l'esordio a Como: il bilancio dei debutti degli ultimi anni

Il 24 agosto la Lazio farà il proprio debutto stagionale a Como, nel match valido per la prima giornata della Serie A 2025/26. Quello contro la squadra di Fabregas, sarà il primo match ufficiale della seconda gestione di Maurizio Sarri e rappresenterà un banco di prova importante per capire la condizione atletica dei giocatori e quanto il gruppo avrà interiorizzato i principi di gioco del Comandante.

Negli ultimi anni, difficilmente i biancocelesti hanno steccato alla prima uscita stagionale, ottenendo ben quattro vittorie e una sola sconfitta negli ultimi cinque esordi in campionato. La scorsa stagione, alla prima gara sotto la guida di Baroni, la Lazio inaugurò il proprio cammino in Serie A con un successo casalingo contro il Venezia per 3-1, arrivato grazie alle reti di Castellanos, Zaccagni e ad un autogol di Altare. L'anno prima, invece, gli uomini di Sarri caddero per 2-1 a Lecce, subendo una rimonta nel finale firmata da Almqvist e Di Francesco, dopo essere andati avanti nel primo tempo con Immobile.

Il campionato 2022/23 sarebbe potuto iniziare in salita per la Lazio, quando il nuovo portiere Luis Maximiano sbagliò un'uscita che gli costò un'espulsione dopo appena sei minuti dall'inizio della sfida contro il Bologna. Al posto dello spagnolo, entrò un debuttante Provedel e i biancocelesti ribaltarono l'iniziale 0-1 di Arnautovic grazie ad un autogol di De Silvestri e alla rete del solito Immobile. Fu sempre Re Ciro a contribuire alla vittoria per 1-3 sul campo dell'Empoli, arrivata alla prima giornata della Serie A 2021/22 anche grazie alle reti di Lazzari e Milinkovic-Savic, che regalarono a Sarri il battesimo ideale da tecnico biancoceleste.

La stagione 2020/21, infine, per la Lazio di Simone Inzaghi si aprì con un convincente successo per 0-2 sul campo del Cagliari, reso possibile dal gol in apertura di Lazzari e da quello nel finale di Immobile. Il 24 agosto, al Sinigaglia di Como, Maurizio Sarri debutterà nuovamente sulla panchina biancoceleste, inaugurando un'annata che si preannuncia già complicata a causa del blocco del mercato in entrata. Toccherà proprio a Mau allontanare lo scetticismo che aleggia intorno alla sua squadra, confermando il positivo trend delle ultime annate negli esordi stagionali.

