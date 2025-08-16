PRIMAVERA | Lazio - Genoa, Punzi: "C'è emozione per l'esordio. Siamo pronti"
Il tecnico della Lazio Primavera Francesco Punzi ha parlato ai microfoni ufficiali del club prima della gara d'esordio in campionato contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni: "Come ogni esordio ti lascia qualcosa dal punto di vista dell'emozione e della curiosità per vedere i progressi effettuati dalla squadra. Siamo molto concentrati, i ragazzi hanno lavorato molto bene in questo periodo. Abbiamo tutto ciò che serve per prepararci al meglio. Speriamo di essere pronti a questo esordio. Siamo fiduciosi e pronti per questo inizio".
"La temperatura credo che sarà molto alta perché la partita inizia alle 11:00 e finirà alle 13:00. Siamo in piena estate, ma sarà una variante per tutte le squadre. Dobbiamo raccogliere tutte le energie fisiche e mentali. Tutti gli inizi lasciano un'incognita in più, ma dovremo essere bravi a trasmettere quella giusta tranquillità ai ragazzi che quotidianamente stanno aumentando il grado di concentrazione verso l'esordio".
