PRIMAVERA | Lazio - Genoa 1-2: Punzi stecca alla prima
Falsa partenza per la Lazio Primavera, che inaugura la propria stagione con un ko casalingo contro il Genoa per 1-2. Dopo essere andati avanti al 20' con Serra, la squadra di Punzi ha subìto la rimonta derossoblù, firmata dalla rete di Grossi al 40' e di Romano in apertura di secondo tempo. Alla seconda giornata i biancocelesti affronteranno il Cagliari fuori casa, nel match alle 11:00 di venerdì 22 agosto.
PRIMAVERA 1 | 1ª giornata
Sabato 16 agosto 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Santagostino (54' D'Agostini), Farcomeni (78' Battisti), Pinelli (73' Canali); Cuzzarella, Serra, Gelli (73' Curzi). A disp: Giacomone, Ciucci, Trifelli, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi. All: Francesco Punzi.
GENOA: Baccelli, Odero, Dodde, Grossi (Lafont 73'), Romano (87' Mendolia), Klisys, Pallavicini, Celik, Carbone (87' Spicuglia), Arata, Zulevic (78' Galvano). A disp: Mihelsons, Enoghama, Doucoure, Iron Taieb, Albè, Diallo, Gibertini. All: Jacopo Sbravati.
Arbitro: Marco Di Loreto (sez. Terni) Assistenti: Matteo Di Berardino - Silvia Scipione
Marcatori: Serra (20', L), Grossi (40', G), Romano (47', G).
Ammoniti: Arata (G), Farcomeni (L), Cuzzarella (L), Pinelli (L), Zulevic (G), Bordoni (L).
Espulsi: /.
Recupero: 3' primo tempo, 6' secondo tempo.
FINE SECONDO TEMPO
90+6' - Triplice fischio del direttore di gara. Il Genoa batte 2-1 la Lazio al Fersini.
90' - L'arbitro concede sei minuti di recupero.
87' - Altre due sostituzioni tra le fila rossoblù: dentro Mendolia e Spicuglia, fuori Romano e carbone.
85' - Forcing finale della Lazio alla ricerca del pareggio.
78' - Battisti entra al posto di Farcomeni. Nel Genoa, dentroGalvano al posto di Zulevic.
73' - Altri due cambi per la Lazio: dentro Curzi e Canali, fuori Gelli e Pinelli. Nei rossoblù Lafont prende il posto di Grossi.
70' - Il direttore di gara concede un altro cooling break alle due square a cusa del caldo.
65' - La Lazio ci prova ancora con D'Agostini, il suo colpo di testa in avvitamento termina alto.
61' - Ammonito anche Bordoni.
57' - Occasione clamorosa per la Lazio! Il subentrato D'Agostini riceve al limite, si gira su stesso e calcia col sinistro centrando in pieno l'incrocio dei pali.
54' - Primo cambio per Punzi: dentro D'Agostini, fuori Santagostino.
53' - Zulevic in ritardo su Farcomeni, secondo giallo per il Genoa.
50' - Buona parte della Prima Squadra presente intribuna per sostenere la squadra di Punzi.
47' - Il Genoa la ribalta! Romano salta Bordon e Bordoni e infila Bosi da posizione defilata sulla destra. 2-1 per i rossoblù.
46' - Inizia il secondo tempo.
INIZIO SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
45+3' - L'arbitro mette fine al primo tempo, 1-1 all'intervallo.
45' - Concessi due minuti di recupero.
42' - Grande chance per la Lazio con Cuzzarella , Baccelli miracoloso in usicta.
40' - Pareggio del Genoa, ha segnato Grossi! Dopo una respinta della difesa biancoceleste, il numero 8 rossoblù colpisce dal limite in controbbalzo, trovando l'angolo più lontano e lasciando immobile Bosi.
40' - Ammonito anche Pinelli, terzo giallo per la Lazio.
37' - Ammonito anche il biancoceleste Cuzzarella per una trattenuta su Odero a centrocampo.
34' - Il Genoa prova a spingersi in avanti, ma la difesa di Punzi è molto attenta e non concede occasioni.
28' - Squadre di nuovo in campo, si riprende da rimessa laterale per i biancocelesti.
25' - L'arbitro concede alle due squadre un cooling break.
24' - Intervento duro e in ritardo di Farcomeni su Romano, primo giallo per la Lazio.
21' - I rossoblù si rendono subito pericolosi in contropiede, ma Bosi è attento in uscita e salva i suoi.
20' - GOOOOL DELLA LAZIO! Sugli sviluppi di un corner un rimpallo libera Serra, che da pochi passi spinge in rete. 1-0 al Fersini!
19' - Ottima parata di Baccelli, che con la mano di richiamo risponde ad un gran calcio di punizione di Serra.
18' - Cuzzarella si invola sulla sinistra e viene steso al limite dell'area da Arata. Estratto il primo giallo del match.
13' - Il Genoa cerca la reazione aumentando il possesso e provando qualche sortita nella metà campo avversaria.
7' - Ci prova ancora Farcomeni, la sua conclusione dal limite termina molto larga.
5' - Calcio di punizione per i biancocelesti da posizione defilata, Farcomeni calcia sopra la traversa.
3' - La Lazio parte subito aggressiva costringendo il Genoa nella propria metà campo.
1' - Fischio d'inizio, il match è partito!
INIZIO PRIMO TEMPO
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Genoa, gara valida per la prima giornata del campionato di Primavera 1 2025/26. Nel match inaugurale della nuova stagione, i biancocelesti di Punzi cercano subito risposte, in un test che farà da indicatore riguardo il livello attuale di un gruppo rivoluzionato da diversi cambiamenti. Dopo i playoff mancati sotto la guida di Pirozzi, starà al nuovo tecnico provare a rilanciare la Lazio dopo il buon lavoro svolto con l'Under 18.
