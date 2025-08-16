Lazio, i convocati di Sarri per l'Atromitos: sono cinque gli assenti
A poche ore dall'ultima amichevole del precampionato contro l'Atromitos, la Lazio ha diramato un comunicato con la lista dei giocatori convocati da Maurizio Sarri.
"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l'Atromitos (ore 20:00).
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.
Belahyane, Vecino e Isaksen continuano da effettuare il loro lavoro atletico personalizzato, mentre Gigot e Patric proseguono i rispettivi programmi di recupero dagli infortuni al Training Center S.S. Lazio".
