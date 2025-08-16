Lazio - Atromitos, le probabili formazioni: ultimo test estivo per Sarri

L'Atromitos a Rieti (16 agosto, ore 20) per chiudere la preparazione estiva. La Lazio si prepara all'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, fissato per domenica 24 agosto contro il Como. In porta con ogni probabilità continuerà l'alternanza: è il turno di Mandas. In difesa viaggia verso la conferma la coppia Gila - Provstgaard, probabilmente titolari anche all'esordio in Serie A. Come terzini, invece, toccherà ancora a Lazzari e Nuno Tavares, con Marusic pronto a fare il centrale vista le assenze di Patric (out per un problema alla coscia) e di Gigot (alle prese con la lombosciatalgia). A centrocampo non saranno a disposizione Belahyane e Vecino: spazio quindi al terzetto formato da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. In attacco fiducia a Cancellieri, match winner contro il Burnley, e Zaccagni sulle fasce; ballottaggio aperto, invece, tra Castellanos e Dia. Ancora fuori Isaksen, che sta recuperando dalla mononucleosi.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Romagnoli, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

ATROMITOS: Koselev, Quivi, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Ouedraogo, Michorl, Palmezano, Tzovaras, Van Weert, Baku. All.: Vokolos.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.