Serie A, chi vincerà il campionato? Secondo Opta c'è una favorita indiscussa

Stilare una griglia di partenza per la Serie A 2025-26 è più difficile che mai. Ci ha provato però Opta, calcolando con una statistica le probabilità di vittoria del campionato da parte delle squadre italiane. Il Napoli campione in carica vuole confermarsi, l’Inter cerca riscatto dopo una stagione deludente, e il Milan punta sull’esperienza di Allegri e sul vantaggio di giocare una sola competizione a settimana.

Occhio anche alle outsider pronte a scombinare i piani. Tra queste, la Juventus di Tudor vuole fare il salto di qualità; l'Atalanta vuole provare ad arrivare fino dove mai era riuscita con Gasperini, andato alla Roma. La Lazio, sempre secondo Opta, ha solo il 5,10% di possibilità di vincere il campionato. Meglio di niente verrebbe da dire, ma la favorita a è l'Inter per distacco. Ecco di seguito la top 10:

Inter – 35.95%

Napoli – 13.21%

Atalanta – 13.00%

Roma – 9.51%

Juventus – 7.86%

Milan – 7.11%

Lazio – 5.10%

Bologna – 3.74%

Fiorentina – 3.08%

Torino – 0.32%

