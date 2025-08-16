Calciomercato | Chiesa fa chiarezza sul futuro: "Parleremo con il Liverpool..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo gol in Premier League per Federico Chiesa. L'ex Juve è stato decisivo nell'esordio stagionale del Liverpool: grazie alla sua rete nei minuti finali, i Reds sono riusciti a battere il Bournemouth con il risultato di 3-2. Nel post-partita, Chiesa ha parlato del suo futuro: "Parleremo con il Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.