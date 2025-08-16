Masters 1000 Cincinnati | Sinner - Atmane: quando e dove seguire la semifinale
Jannik Sinner battendo Felix Auger-Aliassime 6-0 6-2 ai quarti si è conquistato il pass per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo affronterà il francese Térence Atmane, numero 136 del ranking Atp, che a sorpresa ha eliminato Rune...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > SINNER <
