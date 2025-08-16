Cincinnati | Musetti sbotta in campo: la frase rivolta all'arbitro e la reazione di Sonego

Italia protagonista ai quarti di finale del doppio al Masters 1000 di Cincinnati. La coppia Musetti - Sonego ha sfidato quella composta da Cabral-Miedler, gli azzurri hanno passato il turno e sono in semifinale ma a far parlare del match non è solo la prestazione da loro offerta ma anche una frase che il toscano ha rivolto all'arbitro...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > MUSETTI <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta