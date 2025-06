Lazio | La calma piatta e il silenzio: lì dove nascono le domande

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

Sembra tutto immobile. Nessuna scossa, nessuna frattura. Solo silenzio. Ma il silenzio, quando dura troppo, fa rumore. E la Lazio, in questo momento, è avvolta da una calma piatta che più che rassicurare, lascia spazio ai pensieri. Non è un’estate normale. Il mercato è fermo. I nomi girano, le trattative no.

E non è solo strategia. Il Messaggero lo ha scritto nero su bianco: sono tre gli indici a frenare tutto. L’indice di liquidità, quello di indebitamento e il costo del lavoro. Tre leve che, combinate, possono bloccare ogni movimento. Tre numeri che non raccontano una crisi, ma una difficoltà evidente. Una rigidità di bilancio che impone prudenza. E che accende qualche riflettore. Poi c’è un passaggio azionario silenzioso ma pesante, avvenuto mesi fa: 2,4 milioni di azioni, il 3,55% del capitale sociale, acquistate in un solo pomeriggio. Un’operazione rapida, netta, inattesa. Senza clamore.

Per molti un segnale di fiducia. Per altri una manovra strategica.

Di certo, è stato letto come un messaggio: la Lazio interessa. E qualcuno, su quella calma apparente, ha deciso di investire. E infine c’è il Flaminio. Tema eterno, battaglia identitaria. Ma stavolta qualcosa si muove davvero: Legends, colosso mondiale della consulenza sportiva, è entrata nella partita. Una collaborazione che può cambiare la traiettoria. Per il Comune, il Flaminio è un bene da riaccendere. Per la Lazio, potrebbe essere il cuore pulsante di un futuro diverso, fatto di infrastrutture, patrimonio, autonomia. Così, pezzo dopo pezzo, si compone un mosaico strano, fluido, mai dichiarato. Il mercato bloccato, il movimento in Borsa, la svolta sullo stadio. Tutto si tiene. Tutto resta lì, in attesa. Non ci sono comunicati. Non ci sono smentite. Formello osserva. E in questa calma piatta, che all’apparenza conforta, il tempo rallenta. E quando il tempo rallenta, cresce lo spazio per le domande. Non è panico. Non è tempesta. Ma neppure sole pieno. È quella strana zona grigia dove tutto può succedere, o restare esattamente com’è. E proprio lì, nel mezzo del silenzio, nasce il pensiero più potente.

