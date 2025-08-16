FORMELLO - Lazio, amichevoli terminate: ora l'esordio a Como. E gli infortunati...
FORMELLO - Preparazione estiva terminata. La Lazio ha chiuso il suo giro di amichevoli a Rieti, vincendo per 2-0 contro l'Atromitos grazie ai gol di Noslin e Pedro. Dopo la consueta seduta di scarico a Formello, in programma domani, inizierà la settimana di avvicinamento al debutto in Serie A contro il Como.
Domenica prossima mancheranno sicuramente Patric, fuori per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra, Isaksen, in ripresa dopo essere guarito dalla mononucleosi, e Gigot, che da giorni non si allena per problemi alla schiena. Dovrebbero tornare tra i convocati invece Belahyane e Vecino, che hanno saltato le ultime due amichevoli per alcuni fastidi fisici.
