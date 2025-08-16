Como, Douvikas punta la Lazio: "Siamo concentrati al 100%"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Sudtirol in Coppa Italia, il centravanti del Como Tasos Douvikas ha parlato in conferenza stampa. In particolare si è soffermato sul prossimo debutto in Serie A contro la Lazio. Ecco cosa ha detto: "Ogni partita è differente, mi piace il calcio che giochiamo, è il nostro stile. Sono un giocatore offensivo quindi. Siamo concentrati al 100% sulla Lazio, probabilmente si potrà cambiare qualcosa ma questo dipenderà dal mister. Ma sicuramente mi piace molto questo stile e saremo pronti per questo campionato".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.