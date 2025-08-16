GALLERY - Lazio, battuto l'Atromitos: gli scatti più belli del match

Si conclude con 2-0 la preseason della Lazio, l'appuntamento ora è al 24 agosto, quando la squadra di mister Sarri affronterà il Como nella prima giornata di Serie A. I biancocelesti, intatno, si assicurano l'ultima amichevole dando buone risposte nella seconda frazione, dopo un primo tempo più complicato e soprattutto nervoso che porta llo scoppio di due evitabilissime risse. Nella ripresa, però, la reazione è tutta tattica e tecnica e porta ai gol di Noslin e Pedro che decidono la sfida di Rieti contro l'Atromitos.

