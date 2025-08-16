Lazio - Atromitos a Rieti: ecco il dato ufficiale sui presenti allo stadio
16.08.2025 21:47 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Amichevole a Rieti. La Lazio si è spostata allo Stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno per l'ultimo test dell'estate. Di fronte c'è l'Atromitos, club greco. Sugli spalti, come riportato ufficialmente dall'organizzazione, sono presenti 5123 persone.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.