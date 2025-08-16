Roma, Gasperini scontento: "Sul mercato siamo fermi, non mi piace"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Roma - Neom, terminata sul risultato di 2-2, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Questa è una squadra che ha delle qualità. Bisogna cercare di migliorarla ma con la società c’è una situazione di grande chiarezza e condivisione su ciò che bisogna fare. Vediamo cosa succederà in questi prossimi 15 giorni. Bisogna vedere cosa si può fare da qui a fine mercato perché la situazione del FairPlay finanziario è sotto gli occhi di tutti“.

“Star fermi a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato. Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori. Quello che la società deve fare è chiaro, io sono stato chiarissimo. Speriamo di poterlo fare“.

