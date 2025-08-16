Il Neom ferma la Roma: a Frosinone finisce in parità

TUTTOmercatoWEB.com

È terminata 2-2 la gara tra Roma e Neom al Benito Stirpe di Frosinone. È successo tutto nel primo tempo, dove ai gol di Cristante e Soulé hanno risposto Benrahma e Abdi. Si trattava dell'ultima amichevole dei giallorossi, che chiudono con un pareggio la loro preparazione estiva. Il prossimo sabato la squadra di Gasperini esordirà nella nuova stagione della Serie A contro il Bologna all'Olimpico.

