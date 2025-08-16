Lazio - Atromitos, Pedro acclamato dai tifosi: applausi all'ingresso in campo
'Pedro-Mania' a Rieti. Lo spagnolo è l'idolo dei tifosi e ruba la scena anche a Lazio - Atromitos. Entrato dopo qualche minuto dall'inzio del riscaldamento della squadra, l'esterno biancoceleste è stato acclamato da tutto il pubblico biancoceleste sugli spalti. Lo stesso è avvenuto anche precedentemente all'arrivo del pullman. In quest'ultima amichevole estiva però partirà dalla panchina, probabilmente per subentrare poi nel secondo tempo.
