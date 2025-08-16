IL TABELLINO di Lazio - Atromitos 2-0
Pre-season 2025/26
Sabato 16 agosto 2025, ore 20:00
Stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno, Rieti
LAZIO - ATROMITOS 2-0 (77' Noslin, 90' Pedro)
LAZIO (4-3-3): Mandas (46' Provedel); Lazzari (46' Marusic), Gila (86' Hysaj), Provstgaard (73' Romagnoli), Pellegrini (57' Nuno Tavares); Dele-Bashiru (46' Dia), Cataldi (57' Rovella), Guendouzi (86' Basic); Cancellieri (65' Pedro), Castellanos (Esp.), Zaccagni (73' Noslin). A disp.: Furlanetto. All.: Sarri.
ATROMITOS: Choutesiotis (46' Koselev); Stavropoulos, Michorl (80' Karamanis), Van Weert (37' Tsamakis), Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo (80' Tsiloulis), Uronnen, Baku (80' Tsingaras), Lima Santos (Esp.), Tzovaras (77' Jubitana). A disp.: Athanasiou, Mountes, Papadopoulos, Tsantilas, Batos. All.: Vokolos.
NOTE
Arbitro: Francesco Forneau (sez. Roma1); Assistenti: Marco Scatragli - Emanuele Yoshikawa.
Ammoniti: Guendouzi (L), Ruiz (A).
Espulsi: Castellanos (L), Lima Santos (A).
Recupero: 3' ; 3'.