Lazio, Mandas a LSC: "Siamo pronti per il campionato. Questi giorni dobbiamo..."

La Lazio vince 2-0 contro l'Atromitos e conclude la sua pre-season con un successo, dandosi appuntamento al 24 agosto contro il Como, quando inizierà la nuova stagione. Dopo il triplice fischio è intervenuto, ai microfoni di Lazio Style Channel, il portiere biancoceleste Christos Mandas.

"Una partita nervosa nel primo tempo, però abbiamo giocato bene, abbiamo giocato il nostro calcio. Siamo pronti per l'inizio del campionato. Abbiamo una settimana, possiamo lavorare su cosa non va e su cosa non va. Io voglio aiutare la squadra. Siamo uniti. Per me è importante iniziare il terzo anno qua, sono molto felice. Lavoriamo tanto in allenamento sulla fase difensiva, sulla linea e possiamo lavorare ancora di più. Ci sono tante cose giuste e altre da sistemare. Il clea sheet per noi portieri è importante".

"Noslin?Lavora forte tutti i giorni, penso che siamo tutti molto importanti per la squadra. Tutti lavorano bene, vediamo quando inizia il campionato come partiamo. L'anno scorso è stata una grande esperienza, quest'anno possiamo fare le cose giuste. Non voglio parlare tanto, meglio far parlare il campo. L'Atromitos? Sono felice, ho rivisto molti miei amici. Sono stati la mia prima squadra e sono contento, ora li vado a salutare. I tifosi della Lazio sono sempre con noi e questo è molto importante".

