Lazio, a breve la sfida contro l'Atromitos: esordio per la maglia blu - VIDEO
Mancano poche ore al fischio d'inizio dell'amichevole della Lazio contro l'Atromitos, ultimo test della pre-season prima dell'esordio in campionato del 24 agosto contro il Como al Sinigaglia. Per l'occasione la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo a Rieti con la terza maglia. Sarà la prima assoluta per la casacca blu, presentata negli scorsi giorni.
