Como, la stagione inizia nel migliore dei modi: battuto il Sudtirol
Il Como vince il primo impegno della nuova stagione. La squadra di Cesc Fabregas si impone per 3-1 contro il Sudtirol nel match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A sbloccare la partita è il club di Bolzano con un calcio di rigore di Casiraghi, pareggiato però al 39' da Douvikas. L'attaccante lariano, un minuto, firma anche il momentaneo 2-1, prima della rete che chiude la sfida a firma di Da Cunha. Il Como risponde presente e si presenta nel migliore dei modi all'appuntamento di domenica, 24 agosto, contro la Lazio.
