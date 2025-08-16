MIXED ZONE - Lazio, Mandas: "Sto migliorando con i piedi. E sulla rissa..." - VIDEO

Termina 2-0 l'ultimo test stagionale della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, in un clima tesissimo, si impone sull'Atromitos grazie alle reti di Tijjani Noslin prima e Pedro poi. Al termine della sfida, per commentare l'andamento della pre-season, è intervenuto in zona mista il portiere biancoceleste Christos Mandas.

"Siamo contenti per il lavoro fatto durante la preparazione e in amichevole giochiamo bene. Siamo pronti per il campionato. L'alternanza con Provedel? Quando io mi alleno forte lo fa anche lui e questo mi permette di migliorare il livello. Negli spogliatoi c'è un bel clima. Non importa chi gioca, ma che facciamo bene. La decisione sarà del mister Sarri, non sappiamo ancora chi gioca. In amichevole ancora ci alterniamo. Sono migliorato nel gioco con i piedi, ci lavoro tanto. L'anno scorso con Baroni sono cresciuto tanto nella mentalità, nelle uscite, nello stare in porta, quest'anno nella tecnica con i piedi. La rissa? Non sono belle cose. Oggi il primo tempo è stato nervoso, ma dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, non van bene".

