Lazio, esordio drammatico per Tchaouna: il Tottenham annienta il Burnley

Non è andato come sperava l'esordio di Loum Tchaouna con il Burnley. L'ex esterno della Lazio è partito dalla panchina nella prima giornata di Premier League contro il Tottenham. Il classe 2003 ha fatto il suo ingesso in campo solo al 76', quando il risultato era già sul 3-0 (doppietta di Richarlison e gol di Johnson) ed era tardi per provare a rimettere in piedi la sfida.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.