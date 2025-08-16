Risse e rossi, poi solo Lazio: Noslin e Pedro entrano e stendono l'Atromitos

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince 2-0 l'ultima amichevole estiva contro l'Atromitos e regala altri buoni spunti in vista del Como. Decisivi Noslin e Pedro, entrati nel corso del secondo tempo, quando la Lazio ha spinto il piede sull'acceleratore, dopo che nella prima frazione il nervosismo, le risse e due espulsioni l'avevano fatta da padrone. La difesa si conferma sempre puntuale nei movimenti e nell'organizzazione, la fase di costruzione ha mostrato progressi nella ripresa, quando i biancocelesti hanno collezionato parecchie occasioni, poi sfruttate nel finale dai nuovi entrati. Cala il sipario sulla preparazione, da lunedì si inizia a preparare l'esordio in campionato al Sinigaglia di Como.

LE SCELTE DI FORMAZIONE - Sarri mischia un po' le carte dietro rispetto a Burnley. In porta scelto Mandas dal 1', davanti a lui Lazzari, Gila, Provstgaard e Pellegrini. In mezzo al campo la novità rispetto all'amichevole inglese è Cataldi al posto di Rovella, tra Guendouzi e Dele-Bashiru. Davanti Cancellieri a destra, Zaccagni a sinistra, Castellanos centravanti.

FAR WEST - Il primo squilo è della Lazio con una combinazione tra Dele-Bashiru e Castellanos, palla di ritorno per il nigeriano che in diagonale sfiora il gol del vantaggio. Subito manovra avvolgente a due tochhi della Lazio, Atromitos tutto chiuso dietro a protezione della porta. All'8' arriva una doppia conclusione dell'Atromitos, la prima viene respinta con il corpo da Provstgaard, la seconda finisce fuori alla sinistra di Provedel. I biancocelesti cercano Castellanos per via area e da una sua sponda per Guendouzi, si innesca uno scambio con Zaccagni che libera alla conclusione Cataldi, palla alle stelle. A metà frazione fiammata della squadra di Sarri: grande azione corale che libera Pellegrini sulla sinistra, il suo cross viene respinto dalla difesa greca. Nell'azione successiva è Zaccagni a convergere verso il centro, fintare il tiro e scaricare per Cancellieri che con il sinistro cerca il palo più lontano, un difensore di testa si rifugia in angolo. Esecuzione con schema tra Cataldi e Zaccagni, ancora il numero 32 libera Gila davanti a Choutesiotis, ma il difensore spagnolo non riesce a girare in rete. Poco prima della mezz'ora si scatena il caos: dopo un fallo fischiato dall'arbitro a Guendouzi, Marin Ruiz si precipita sul francese e scoppia un accenno di rissa, poi placato. Nell'azione successiva Lima Santos fa un brutto fallo su Castellanos (calcio alla coscia), l'argentino reagisce e si scatena un'altra rissa, stavolta con l'ingresso in campo di entrambe le panchine. Espulsi i due protagonisti della scintilla, all'uscita dal campo il difensore dell'Atromitos va di nuovo a cercare il Taty e si riaccende una baraonda nel tunnel che conduce agli spogliatoi. La Lazio si risistema con il 4-4-1 con Zaccagni centravanti, Cancellieri e Dele-Bashiru esterni di centrocampo. L'Atromitos invece inserisce Tsakmakis al posto di van Weert, un difensore (che va sostituire Lima Santos) per un attaccante. Nel recupero Palmezano Reyes ci prova dalla trequarti, ma la sua conclusione non inquadra la porta.

CAMBI DECISIVI - Si riparte con Provedel, Marusic e Dia al posto di Mandas, Lazzari e Dele-Bashiru, Zaccagni torna sulla fascia sinistra nel 4-4-1 disegnato da Sarri dopo l'espulsione di Castellanos. Subito lampo di Zaccagni che salta due uomini e mette in mezzo per Dia, palla leggermente avanzata, libera con affanno la difesa dell'Atromitos. Biancocelesti con il piede sull'acceleratore, Zaccagni con una scavetto cerca Dia in profondità, interrompe il passaggio Ouedraogo, si inserisce Cancellieri che di tacco non trova Dia al centro dell'area, ma i greci non riescono a liberare l'area e sull'azione successiva, su un cross morbido di Zaccagni, Cancellieri sfiora il vantaggio di testa. L'inizio di ripresa è a una porta, altra occasione su punizione dalla trequarti di Cataldi, smanacciata dal neoentrato Koselev fuori dallo specchio. Al 55' Cancellieri prova la percussione, i greci fanno schermo raddoppiando e poi triplicando la marcatura. Zaccagni taglia il campo, scambia con Cancellieri e arriva a tu per tu con il portiere, Stavropoulos si immola con il corpo e salva la porta. Al 58' Sarri opera altre due sostituzioni: fuori Pellegrini e Cataldi, dentro Nuno Tavares e Rovella. Il portoghese su una punizione laterale cerca subito la combinazione con Zaccagni che al volo non coglie lo specchio. Ingresso in campo anche per Pedro al posto di Cancellieri, spagnolo esterno destro con licenza di rientrare sul sinistro verso il centro. Al 70' percussione dell'Atromitos con Baku, bravo sul cross basso Provedel a smanacciare fuori dalla disponibilità degli attaccanti greci. Dopo lo spavento ancora Lazio: prima Pedro prova il tiro di sinistro a rientrare, ribattuto con il corpo da un avversario, poi Zaccagni dal limite dell'area trova l'incrocio ma una grande parata di Koselev strozza in gola l'urlo del capitano. Al 74' altro giro di cambi: dentro Romagnoli e Noslin per Provstgaard e Zaccagni. Noslin subito protagonista con un'ottima palla in profondità per l'accorrente Rovella, traversone dalla parte opposta e Pedro anticipato per un soffio. Il numero 14 è ispirato e al 77' su traversone di Marusic di testa batte Koselev e porta in vantaggio la Lazio. Pedro, imbeccato da Dia, va subito vicino al raddoppio con un piattone di sinistro, respinta dal portiere avversario. All'87' sugli sviluppi di azione di corner l'Atromitos trova il pareggio, ma il tutto si sviluppa in fuorigioco e l'arbitro su segnalazione dell'assistente annulla. Ultime due sostituzioni, Hysaj e Basic rilevano Gila e Guendouzi, con Marusic che passa centrodestra di difesa. Al 90' Pedro finalizza una percussione orchestrata da Noslin e Dia, firma il 2-0 e mette la ciliegina sulla torta dell'ultima amichevole della preseason. Appuntamento domenica prossima a Como, si comincia a fare sul serio.

