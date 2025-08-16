PRIMAVERA | Lazio, infortunio per Pinelli contro il Genoa: le sue condizioni
Durante Lazio - Genoa, gara valida per la prima giornata del campionato di Primavera 1 terminata 1-2, il centrocampista biancoceleste Pietro Pinelli ha riportato una frattura del setto nasale a seguito di uno scontro di gioco. Di seguito il comunicato ufficiale del club sulle sue condizioni: "La S.S. Lazio comunica che, a seguito di uno scontro di gioco avvenuto oggi durante la partita del campionato Primavera contro il Genoa, il calciatore Pietro Pinelli ha riportato una frattura composta del setto nasale.
Gli accertamenti clinici eseguiti presso la Casa di Cura Villa Mafalda hanno confermato la diagnosi di frattura nasale composta con interessamento del setto.
Il giocatore, prontamente assistito dallo staff medico della Società, sarà sottoposto nelle prossime ore a un intervento chirurgico di riduzione della frattura. I tempi di recupero verranno definiti successivamente.
La S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Pietro e gli rivolge i migliori auguri di pronta guarigione, con la certezza di rivederlo presto in campo insieme ai compagni".
