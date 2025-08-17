Lazio, Pedro infinito: sono suoi il primo e l'ultimo gol del precampionato

RASSEGNA STAMPA - Chi se non lui. L'ultimo gol del precampionato della Lazio porta la firma del solito Pedro, che a 38 anni continua a fare la differenza come ha sempre fatto. Dopo aver aperto la serie di amichevoli dei biancocelesti con il primo gol della squadra nel test contro la Primavera, lo spagnolo ha chiuso allo stesso modo, realizzando la rete del 2-0 contro l'Atromitos e agganciando Cancellieri in vetta alla classifica marcatori della pre season.

Il Corriere dello Sport sottolinea come a Pedrito siano bastati appena 25 minuti per risultare decisivo, dimostrando di potersi confermare sui livelli della scorsa stagione, chiusa con 14 gol tra tutte le competizioni. Sorride Sarri che, nonostante l'affaticamento accusato nei giorni precedenti alla partita, non si è voluto privare del suo jolly per la gara di Rieti, inserendolo in campo nel finale per limitarne gli sforzi. Tra una settimana la Lazio esordirà in campionato a Como e per Mau tenere fuori un Pedro così sarà ancora più complicato.

