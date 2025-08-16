IL TABELLINO di Lazio Primavera - Genoa 1-2
PRIMAVERA 1 | 1ª giornata
Sabato 16 agosto 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello
LAZIO - GENOA 1-2
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Santagostino (54' D'Agostini), Farcomeni (78' Battisti), Pinelli (73' Canali); Cuzzarella, Serra, Gelli (73' Curzi). A disp: Giacomone, Ciucci, Trifelli, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi. All: Francesco Punzi.
GENOA: Baccelli, Odero, Dodde, Grossi (Lafont 73'), Romano (87' Mendolia), Klisys, Pallavicini, Celik, Carbone (87' Spicuglia), Arata, Zulevic (78' Galvano). A disp: Mihelsons, Enoghama, Doucoure, Iron Taieb, Albè, Diallo, Gibertini. All: Jacopo Sbravati.
Arbitro: Marco Di Loreto (sez. Terni).
Assistenti: Matteo Di Berardino - Silvia Scipione.
Marcatori: Serra (20', L), Grossi (40', G), Romano (47', G).
Ammoniti: Arata (G), Farcomeni (L), Cuzzarella (L), Pinelli (L), Zulevic (G), Bordoni (L).
Espulsi: /
Recupero: 3' ; 6'.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.