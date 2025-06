Lazio, Ruggeri retrocesso con la Salernitana: ora è pronto a tornare

Si è chiusa nel peggiore dei modi la stagione di Fabio Ruggeri, dal terremoto playout alla retrocessione in Serie C con la Salernitana, in prestito secco dalla Lazio. Nonostante tutto, il classe 2003 è stato comunque tra i migliori della sua squadra. Dopo alcune difficoltà iniziale=i, infatti, si è guadagnato il posto da titolare fisso al centro della difesa granata.

In totale ha messo a referto 24 presenze, per un totale di 1.781 minuti, e un assist. Ora rientrerà a Formello per essere valutato dalla società biancoceleste e da Maurizio Sarri, con cui ha lavorato già in passato. Il suo destino, comunque, potrebbe essere ancora altrove, magari nuovamente in prestito per fare esperienza.

