Calciomercato Lazio | Dall’Olanda: “Til vicino al rinnovo con il PSV"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è alla ricerca di una mezzala e, in attesa di riuscire a sbloccare il mercato con qualche uscita, si sta guardando intorno per cercare il profilo giusto da regalare a Sarri e quello di Guus Til è uno di questi. L’olandese è attualmente in forza al PSV Eindhoven, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e la sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Nelle ultime ore però, dall’Olanda, è emersa l’indiscrezione secondo cui il classe ’97 sarebbe vicino al rinnovo col club.

Il giocatore, riporta il De Telegraaf, avrebbe raggiunto l’accordo con la società per il prolungamento fino al 2028, diventando così uno dei più pagati nella rosa. Una scelta che avrebbe portato il ventisettenne a accantonare, per il momento, l'idea di un trasferimento in Italia. Nulla però è ancora ufficiale, il tutto verrà definito la prossima settimana.

